“Não pediria para Boulos não ser candidato”, disse Lula em vídeo sobre a pré-candidatura do líder Movimento dos Trabalhadores Sem Teto

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva gravou um vídeo para o lançamento, no sábado (03), da pré-candidatura do líder do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), Guilherme Boulos, à Presidência pelo PSOL. Segundo pessoas que tiveram acesso ao vídeo, Lula afirmou que “seria a última pessoa do mundo a pedir para que Boulos não seja candidato” ao cargo.

O ex-presidente recordou a campanha de 1989, quando setores da esquerda sugeriram que ele não disputasse para não concorrer com candidaturas de Mário Covas (PSDB) e Leonel Brizola (PDT). Em 1989, Lula foi candidato a presidente pelo PT pela primeira vez e chegou ao segundo turno, perdendo a eleição para Fernando Collor.

No vídeo, Lula agradeceu a Boulos pelo apoio que tem recebido do líder do MTST. Boulos é um dos que defendem o direito do petista se lançar candidato à Presidência, apesar da condenação do ex-presidente em segunda instância no caso do triplex do Guarujá. “Você pode ir nos meus comícios que eu vou nos seus”, afirmou Lula no vídeo. Boulos lança sua pré-candidatura a presidente neste sábado em um ato informal em São Paulo, com shows de Caetano Veloso e Maria Gadu. Na segunda-feira (05), o líder do MTST se filiará ao PSOL.

Temer

Em entrevista ao jornal “Folha de S.Paulo”, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva surpreendeu ao se manifestar de forma favorável a Michel Temer. Conforme o líder petista, o atual chefe do Palácio do Planalto “sofreu uma tentativa de golpe da TV Globo, foi corajoso, enfrentou e desmascarou o ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot e o empresário Joesley Batista”.

Lula também se defendeu das acusações que sofre na Justiça e voltou a criticar a Operação Lava-Jato, na qual é réu condenado em primeira e segunda instâncias. Na avaliação do político que comandou o País por duas gestões consecutivas entre 2003 e 2010, a força-tarefa “está a serviço dos Estados Unidos”.

Ele disse, ainda, que vai resistir “até o último instante” para concorrer a um terceiro mandato no pleito deste ano, descartou discutir qualquer “plano B” à sua candidatura e salientou a tese de que a política nacional ainda vive sob a bipolaridade entre petistas e tucanos: “Só se elegerá presidente quem tiver apoio do PT ou do PSDB”.

Conspiração

A tese de Lula é de que a Rede Globo queria retirar Michel Temer do Palácio do Planalto por não considerá-lo uma “figura palatável” e substituí-lo pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ): “É importante ter em conta que Temer teve uma vitória quando derrubou o golpe que a TV Globo, Rodrigo Janot e Joesley Batista tentaram dar nele”.

“Aquele golpe tinha como pressuposto básico o Temer cair, o Rodrigo Maia assumir a chefia do Executivo e o Janot conseguir um terceiro mandato na PGR [o que não ocorreu, pois ele deixou o cargo em setembro passado, dando lugar a Raquel Dodge]”, acrescentou. “Houve uma tentativa de golpe. Senão, alguém me explica o que aconteceu.”

“Você acha que na Globo [que publicou a primeira reportagem sobre a delação premiada de executivos do grupo J&F, controlador da JBS/Friboi] alguém faz jornalismo livre? O jornalista decide e faz uma denúncia como aquela que foi feita contra o Temer? No mesmo dia, já tinha jornalista apostando na renúncia do Temer. E já tava se discutindo quem ia assumir e o que ia acontecer”, questionou.

