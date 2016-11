Não pode ficar

A denúncia contra o Geddel Vieira Lima faz lembrar episódio de 1993. Amigo do então presidente Itamar Franco, Henrique Hargreaves era o chefe da Casa Civil. Quando surgiram suspeitas de que teria sido favorecido com verbas públicas, pediu exoneração do cargo, como todos os administradores públicos responsáveis deveriam fazer nessas circunstâncias.

Três meses depois, concluídas as investigações e nada tendo sido encontrado de ilegal ou desabonador, voltou à Chefia da Casa Civil.

PRINCÍPIO INARREDÁVEL

Na Democracia, mais importante do que se defender ou a amigos com retórica é usar a luz do sol como o melhor desinfetante. O ministro Geddel Vieira precisa pedir licença, em nome da decência do poder público.

TEMPO DA BONANÇA

Nos idos de 1980, parcelas para o pagamento do 13º salários dos servidores públicos estaduais começavam a ser depositadas em conta especial a partir de janeiro, para que se completasse no final de novembro.

GANHA ESPAÇO

Amplia-se a influência de Cezar Schirmer no governo, que não se restringe apenas à Secretaria da Segurança Pública. Pela antiga amizade, entrou na lista dos principais conselheiros do governador José Sartori. Consequência: bateu a ciumeira em alguns coleguinhas.

APOIO

O pacote repercutiu ontem na Câmara. O deputado federal Jones Martins solidarizou-se, dizendo na tribuna que “é preciso enxugar e se adequar à nova situação das finanças do Rio Grande do Sul e do País.”

SÓ UM LADO

Desde ontem, deputados da oposição passaram a se revezar na tribuna da Assembleia para atacar o pacotão. Os governistas, seguros de que será aprovado, nem respondem mais aos ataques.

ENVOLVIDOS E NERVOSOS

Desencadeada a Operação Maracugina, medicamento que age como calmante. Decorrência da decisão de 78 executivos da Odebrecht que começaram ontem a assinar acordos de delação premiada com o Ministério Público Federal.

ALÇANDO VOO

O deputado estadual Jorge Pozzobom, prefeito eleito de Santa Maria, foi recebido ontem com tapete vermelho pelo governador Geraldo Alckmin, que prometeu auxiliar a gestão do tucano a partir de janeiro.

COMEÇAM CEDO

Todos os prefeitos do PSDB eleitos no País se reunirão em Brasília para receber instruções sobre como administrar e também desgastar adversários. Será o ensaio da arrancada para 2018.

FICARIA RICO

Falta descobrir quem usou pela primeira vez a expressão contenção de gastos. Se tivesse registrado em algum cartório, poderia hoje cobrar direitos autorais. Não há prefeito na fila para assumir que não repita 15 ou 20 vezes por dia aos que pedem favores.

NÃO MUDA

A rotina das greves nas universidades públicas assemelha-se a um carrossel. Quando os estudantes descem, embarcam os professores. A vez seguinte é dos funcionários.

MAIS UM ABSURDO

Um grupo de deputados federais quer impor a exclusividade do transporte individual para os taxistas em todo o País, eliminando o Uber.

RÁPIDAS

* Nos bastidores, o PTB se empenha mais do que o PSDB para ver Eduardo Leite candidato ao Piratini.

* Se Renan Calheiros for condenado pelo STF, a 1º de dezembro, Jorge Viana, do PT assumirá a presidência do Senado.

* Funcionário da Fazenda comentava ontem com colega sobre a grave situação: “Andamos no mesmo barco, mas onde é que está a água?”

