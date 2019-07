“Não podemos botar a culpa no tempo”: Paulo Victor se posiciona sobre as condições do gramado da Arena do Grêmio

Na tarde desta terça-feira (2) o goleiro Paulo Victor conversou com a imprensa após o treinamento tricolor no CT Presidente Luiz Carvalho. O jogador foi perguntado sobre as polêmicas envolvendo o gramado do estádio gremista. Durante a Copa América, a Arena recebeu duras críticas de alguns jogadores que questionaram as condições do campo. Causando até certa surpresa, Paulo Victor se posicionou sobre o assunto e fez cobranças: “A gente não pode pôr a culpa no tempo. Vemos o campeonato inglês, com tempo ruim, pouca iluminação, e os gramados estão sempre em grande qualidade. Não sou agrônomo, mas tem solução. Em outro trecho da entrevista, o goleiro voltou ao assunto: “O problema não é de agora, é constante. Mas eu não vou ficar batendo, porque joguei fora do país e a Arena é um dos estádios do país, talvez só empate com o Maracanã que é um palco especial.”

Paulo Victor também falou sobre o resultado adverso sofrido no jogo-treino da última segunda-feira. O Grêmio acabou derrotado pelo São José por 4×1, no primeiro teste desta pré-temporada de inverno. O goleiro gremista minimizou: “A derrota não me interessa, o que interessa é o planejamento que está sendo feito. O importante é pensar no todo, pensar no Bahia.”

David Braz esteve entre os titulares no jogo-treino diante do São José. Sobre o novo defensor, Paulo Victor destacou: “Hoje você olha o elenco do Grêmio e vê pelo menos dois grandes jogadores em cada posição. Isso é fruto do trabalho que a diretoria, comissão e Renato vêm fazendo.”

O Grêmio retorna aos trabalhos nesta quarta-feira pelo turno da tarde, novamente no CT Luiz Carvalho. O primeiro jogo oficial é no dia 10 de julho, contra o Bahia, pela Copa do Brasil, mas antes a equipe de Renato Portaluppi terá mais um teste. Nesta sexta-feira recebe o Criciúma para realizar mais um jogo-treino.

