“Não são os 222 milhões de euros, mas sim que Neymar já não está aqui”, disse o diretor do Barcelona

O diretor do Barcelona Albert Soler lamentou a saída de Neymar do clube rumo ao PSG na janela de transferências do verão europeu. Soler afirmou que o brasileiro é muito difícil de ser substituído. “Neymar é um jogador muito, muito, muito difícil de substituir esportivamente falando. O problema não são os 222 milhões de euros, mas sim que Neymar não está mais aqui com a gente. Gostaríamos que estivesse. A situação nos afeta esportivamente e as negociações que vieram depois disso”, afirmou Albert Soler.

O diretor de futebol do Barcelona foi questionado pelos jornalistas sobre a data que o clube catalão ficou sabendo que Neymar iria para o PSG. Albert

Soler explicou que soube através de uma mensagem do aplicativo Whatsapp e por isso tem prova de quando recebeu a notícia. “Existe uma mensagem de whatsapp na qual me contam que o PSG quer o Neymar, foi em 19 de julho. A sorte é que os whatsapps têm data. Não foi em janeiro, nem em março, foi em 19 de julho”, ressalta.

Albert Soler seguiu explicando sobre o jogador brasileiro. “Os rumores começaram ao final de julho. Tanto o presidente como eu não recebemos nenhuma informação antes disso. Ficamos sabendo do assunto Neymar no momento que ele nos comunicou. A partir daí, quem quiser especular…O importante é que o jogador tomou sua decisão. Independente de data. Se o jogador tomou a decisão, ele é o único responsável por ela. Se a decisão estava tomada anteriormente, não sabemos”. (UOL)