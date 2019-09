“Não sou apenas o filho do presidente”, diz Eduardo Bolsonaro em entrevista

O deputado e possível indicado para o cargo de embaixador do país nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro, concedeu entrevista para um programa da TV Brasil. Filho do presidente Jair Bolsoanro, ele falou sobre as queimadas na Amazônia, do liberalismo econômico e da sabatina para o cargo de embaixador dos EUA que vai ocorrer no Senado, no caso de a indicação ser confirmada.

Eleito com o maior número de votos na história do país (mais de 1,9 milhão), disse acreditar que a sabatina deve ocorrer no fim de setembro ou início de outubro e destaca que antes vai procurar vários senadores para mostrar seus planos como representante do Brasil em território norte-americano. “Inclusive me perguntaram se eu fecharia a sabatina, que é um direito do candidato, e eu falei que não farei isso. Inclusive acho que é uma oportunidade incrível que eu vou ter de mostrar que eu não sou apenas o filho do presidente. Sou advogado, policial federal, tenho experiência no exterior. Enfim, mostrar um lado que muitas vezes a pessoa não conhece”, afirmou.

Já sobre a atuação do governo federal na região das queimadas, ele destacou que o objetivo é levar o desenvolvimento sustentável para a região, protegendo a soberania brasileira.

A entrevista para o programa Impressões vai ao ar nesta terça-feira (10), às 23h, na TV Brasil. O deputado falou também da importância da sua indicação para o comércio exterior do país.

Com meia hora de duração, o programa reprisado neste domingo (15), às 23h30, e poderá ainda ser assistido pelo site da TV Brasil.

Deixe seu comentário: