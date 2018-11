Não sou obrigada! é o título do novo livro de Dirce Becker Delwing escrito em coautoria com sua filha Alice, de 13 anos. A obra, de 156 páginas, é constituída de crônicas e poesias que abordam inquietudes e desafios da existência humana, desde a adolescência ao envelhecimento. O lançamento será no sábado (03), às 19h30min.

Alice dedica-se mais aos dilemas da sua faixa etária como o desejo de liberdade e autonomia, a transição da vida infantil para a adulta e a preocupação com o futuro. Permeando tais reflexões, aparecem os textos de Dirce, que também apontam o quanto a liberdade de ir atrás dos próprios desejos é uma questão vital a cada um.

O título “Não sou Obrigada! pretende provocar o leitor a pensar nas ambiguidades de cada escolha que fazemos no dia a dia, desde pequenas atitudes comportamentais a importantes definições pessoais e profissionais.

