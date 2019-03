“Não Sou Obrigada”: Mc Pocahontas lança novo clipe

Por Gabriella Rocha*

Mc Pocahontas aparece com os cabelos pintados de rosa no novo clipe, lançado nesta sexta-feira (29). “Não Sou Obrigada” incentiva o empoderamento e a liberdade feminina, onde a cantora canta e usa da sexualidade para expor que, quando o assunto é o corpo e a vida dela, é ela mesma quem dita as regras. “Deixa eu te lembrar que eu não sou obrigada a nada, ninguém manda nessa raba”, ela canta. No clipe, ela discute com um namorado controlador, mas logo “corta as asinhas” dele e mostra quem manda: “abaixa o tom, respeita a mamãe aqui”. “Chega de padrões dizendo o que é certo ou errado, nós é que devemos decidir isso. Não somos obrigadas a nada”, declara a cantora.

Confira o vídeo

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

