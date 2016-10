Não tem dinheiro de graça

Às 18h e 18min de ontem, o Jurômetro atingiu 300 bilhões de reais. O placar eletrônico registra o total pago para a rolagem da dívida do governo federal.

Levantamento do Banco Mundial mostra que o gasto do Brasil com juros da dívida pública é o sexto entre 111 países e corresponde a 5,22 por cento da renda nacional. Perde apenas para Jamaica, Líbano, Egito, Sri Lanka e as ilhas de São Cristóvão e Nevis, no Caribe.

EFEITOS

Algumas das repercussões dos juros altos:

1) encarecem o capital de giro das empresas e desestimulam projetos de investimento.

2) Reduzem a competitividade da indústria e impedem o aumento da capacidade produtiva.

3) Ajustam a economia pela recessão e adiam as pressões inflacionárias, levando o País a uma constante armadilha de baixo crescimento.

DEFINIÇÃO

A direção nacional do PT decidiu ontem orientar a militância a votar em candidatos de PSOL, PC do B, Rede e PDT no 2º turno das eleições municipais. O anúncio foi feito pelo presidente Rui Falcão após reunião da cúpula. Vale para cidades onde o partido não disputará o 2º turno.

ESTÁ NA HORA

Se o Executivo não abre o jogo, a sociedade deve exigir que a Assembleia Legislativa crie mecanismos para avaliar se cada benefício fiscal concedido às empresas corresponde às expectativas.

OMISSÃO

Diz o artigo 150 da Constituição Federal: a lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidem sobre mercadorias e serviços. Até agora, quase nada.

LONGE DA EXATIDÃO

O número de brasileiros que não sabem que pagam impostos é de 22 por cento. O resultado aparece em uma pesquisa nacional da Fecomércio do Rio de Janeiro. Os entrevistadores preferiram ficar em shoppings com ar condicionado para fazer as consultas.

DOIS ALVOS

O governo lançou uma campanha para ganhar adesão ao projeto do teto dos gastos públicos. O título é “Vamos tirar o Brasil do vermelho”. Não por coincidência, a cor do partido que deixou o poder.

REVIDE

O vereador Mário Manfro era o único representante do PSDB na Câmara Municipal. Após forte desavença com o presidente do diretório estadual, Nelson Marchezan, no ano passado, saiu do partido, passando para a Rede Sustentabilidade. Na sequência, entrou no PTB. É um dos obstáculos para que o candidato tucano à Prefeitura de Porto Alegre receba o apoio dos trabalhistas.

RÁPIDAS

* A aliança do PTB com PR este ano em Porto Alegre, vai se estender às eleições proporcionais de 2018.

* Com a longa greve, banqueiros chegam à conclusão de que precisam de menos funcionários nas agências.

* Marcelo Freixo, do PSol, está próximo de ser o principal nome da nova geração de esquerda no País. Basta vencer a eleição no Rio.

* A Colômbia também sofre de abstenção. Na votação da anistia aos guerrilheiros das Farcs, 62 por cento da população não foram às urnas.

* As eleições em 2º turno tornam mais forte a pirotecnia do faz-de-conta.

* Uma injustiça: não existe o Prêmio Nobel da Gastança Pública. A lista de pretendentes brasileiros seria longa.

