“Não tem quebra de decoro”, diz Bolsonaro após provocar o presidente da OAB

O presidente Jair Bolsonaro disse, nesta quarta-feira (31), que não está preocupado com acusações de que cometeu quebra de decoro ao falar sobre a morte, durante a ditadura militar, de Fernando Santa Cruz, pai de Felipe Santa Cruz, presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). O presidente contrariou documentos oficiais ao negar que o ex-militante tenha sido assassinado pelo regime.

“Não tem quebra de decoro. Quem age dessa maneira [acusando de quebra de decoro], perde argumento”, disse o presidente, que segue para cerimônia de Assinatura do Contrato de Concessão da Ferrovia Norte-Sul, em Anápolis (GO). Na sequência de sua defesa, ele fez mais críticas à Comissão Nacional da Verdade , instalada no governo Dilma Rousseff para investigar violações aos direitos humanos na ditadura.

“Lamentamos muita coisa, mas não pode valer um lado só da história. E como eu sempre disse, alguém acredita que o PT está preocupado com a verdade? Quando aquelas caras criaram a Comissão da Verdade eles, deram gargalhadas. Vocês da imprensa sabem o que é informação, contra-informação e contra contra-informação. É muito simples”, comentou.

Na última segunda-feira (29), ao comentar a atuação da OAB no caso de sua facada, Bolsonaro disse que poderia explicar ao presidente da entidade como o pai dele, preso e morto por agentes do Estado brasileiro, segundo a Comissão Nacional da Verdade, sumiu durante a ditadura. Na terça-feira (30), ele acrescentou que documentos sobre mortes no período são uma “balela”.

Disposto a “visitar Adélio”

Ao falar sobre o caso nesta quarta-feira, Bolsonaro disse ainda que está disposto a visitar Adélio Bispo de Oliveira , caso o autor da facada que levou em Juiz de Fora (MG), durante a campanha, esteja “disposto a falar o que aconteceu”.

Em 16 de julho, a Justiça determinou a internação, por tempo indeterminado, de Adélio , depois de o caso ter transitado em julgado. Para Bolsonaro, no entanto, a investigação não foi concluída. “Eu estou me dispondo, se ele quiser conversar comigo, eu vou conversar com ele”, disse Bolsonaro, sobre o autor.

Bolsonaro completou que só faria a visita no caso de receber uma sinalização de que Adélio está disposto a falar algo sobre “o que aconteceu”. Para Bolsonaro, há mandantes da facada que levou e Adélio pode ser vítima, no futuro, de uma “queima de arquivo”.

“Adélio está agora condenadona prisão perpétua [ao ficar em um manicômio]. A defesa que, na verdade é defesa dos mandantes, e não do Adélio fez essa opção de passar por maluco. Ele agora vai para o manicômio, prisão perpétua. Ele tem a chance de falar agora. Eu estou me dispondo a ele, se ele quiser conversar comigo, abrir o jogo, eu vou conversar com ele, com familiar dele. Com advogado, eu não converso”.

