Não tem volta

Eduardo Cunha queima neste final de semana os últimos cartuchos, telefonando a parlamentares para tentar se livrar da cassação, depois de perceber que cartas e mensagens por celular não tiveram efeito. Sua filha ajuda na tarefa. Perda de tempo.

CONTAGEM

Enquete do jornal O Globo mostra que 298 deputados federais votarão a favor da cassação de Cunha. Pelo regimento da Câmara, são necessários 257. Do total de 513, 183 não responderam e 26 disseram que poderão estar ausentes. Só quatro declararam ser contrários à exclusão de Cunha.

FIM DA LINHA

O resultado da enquete desfaz a existência de uma base sólida controlada por Cunha. Mesmo os fiéis aliados, que o defenderam com unhas e dentes na Comissão de Ética, abandonaram o barco.

QUAL O LIMITE

Nos países democráticos, quando o patrimônio público ou privado é atacado, a autoridade intervém. Sempre que as regras combinadas para uma manifestação não forem obedecidas, a Polícia agirá. A tolerância está no limite estabelecido em lei.

ASSUSTADOR

A Secretaria do Tesouro Nacional divulgou que as contas do governo tiveram déficit primário (despesas maiores do que receitas sem contar juros da dívida pública) de 51 bilhões de reais nos sete primeiros meses deste ano. É o pior resultado para o período de toda a série histórica, que teve início em 1997. Até então, o maior déficit fiscal para os sete primeiros meses de um ano havia sido registrado em 2015 com 8 bilhões e 900 milhões.

SOB TIROTEIO

A empresa de consultoria foi o primeiro passo para derrubar, com rapidez, o ministro mais poderoso do governo Lula: o então chefe da Casa Civil, Antonio Palocci.

Agora, soube-se que Henrique Meirelles era presidente do conselho consultivo da J&F, controladora da JBS-Friboi. A empresa está envolvida numa investigação sobre irregularidades em fundos de pensão vinculados a estatais.

ÚLTIMA COLOCAÇÃO

Há um ranking dos 30 países que cobram os impostos mais altos e a avaliação do retorno em bem estar à população. Em primeiro lugar está a Austrália; em segundo, a Coreia do Sul e, em terceiro, Estados Unidos. O Brasil ocupa a 30ª posição.

RÁPIDAS

* Em 2007, o Banrisul pagou 164 milhões de reais para manter as folhas de pagamento de 315 prefeituras. Começa agora, nova negociação.

* Entre a poeira e o barro: 64 municípios gaúchos não têm ligação por asfalto com rodovias estaduais ou federais.

*A 5 de outubro, em Brasília, o presidente Michel Temer ouvirá o primeiro choro conjunto dos prefeitos. Querem dinheiro, nada mais.

* Com o escândalo dos fundos de pensões de estatais, o futuro dos servidores foi solenemente roubado.

* Começam a surgir atritos entre motoristas contratados pelo Uber e a direção do aplicativo.

* A Venezuela, cuja economia é baseada na exportação de petróleo, vendia o produto a preços reduzidos para Cuba. Agora, nem isso.

* Em ano eleitoral, o otimista costuma repetir: “Vai de pior para melhor.”

* Está pronto em Brasília o cenário para rodagem do filme O Cadafalso. Estrelando, Eduardo Cunha.

Comentários