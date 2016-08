Não vale quanto pesa

A correria para votar o parecer na comissão de impeachment e levar o bafafá para o plenário esta produzindo situações inusitadas de queda de braço entre os poderes. Especialmente entre o Legislativo e o Judiciário. O Brasil, bom este continua em segundo plano. No plenário basta que a oposição não alcance os 342 votos e Dilma permanecerá no poder. O que deve ser encerrado é o discurso de que Lula inaugurou um balcão fisiológico para comprar deputados.

Numa digressão rápida voltemos a 1984 com toda a euforia da emenda Dante de Oliveira. A campanha das Diretas Já incendiando o Brasil. Primeiro centenas depois milhares até romper em um milhão e meio de eleitores nas ruas cantando e exigindo as diretas. A Globo e afins esconderam, negaram até o ultimo momento o que se passava nas ruas, a ditadura resistia e fazia das tripas coração para a não aprovação da emenda e portanto ainda negando ao povo o direito de votar para presidente.

Foi nesse momento, salvo melhor juízo que o fisiologismo se estabelecia como método, rotina, balcão de negócios em Brasilia. Na ocasião os aliados da ditadura ou do regime discricionário como queiram sabendo do quanto às diretas desgastariam a imagem do poder iniciaram uma incrível e maciça infidelidade partidária migrando parte para o PMDB e criando a Frente Liberal apresentando a nação o PFL.

Seu maior líder foi José Sarney e, com isso, nascia o Centrão. Diga-se de passagem que o Centrão resiste até os dias de hoje pois é constituído de políticos que legislam em causa própria , sempre catando verbas, cargos em estatais e ministérios. Ou não foi assim que nasceu este jeito estupido imoral de fazer politica? Agora os bonitos estão dizendo que o Lula inaugurou o balcão fisiológico! Collor não se interessou por maioria no Congresso, pelo contrario esnobou e fez pouco caso dos parlamentares.

Sofreu o impeachment pela compra de uma camionete Elba. Dilma só tem um caminho; buscar através da politica possível, a maioria ou pelo menos impedir que a oposição alcance essa condição. Se o Congresso fosse sério e os deputados e senadores genuinamente se sentissem ofendidos com o toma-lá da cá imediatamente passado o furacão do impedimento teríamos uma profunda reforma politica e eleitoral.

Como não é por aí, vamos amargar seja com Dilma ou com qualquer outro este parlamento medíocre, pusilânime e antibrasileiro. Lula, portanto não inventou a roda ele apenas está sem constrangimento do lado de dentro do balcão. PMDB, DEM e PP que sempre lideraram a bodega dos insensatos agora estão dando os seus preços. E, lá que Deus nos perdoe cada um não vale o que pesa. Mas, o povo está pagando!

