Uma nova legislação para criar proteções a funcionários terceirizados só deve ser elaborada se ficarem demonstrados prejuízos aos trabalhadores, segundo o presidente Michel Temer. Ele anunciou que não pretende editar medida com mais garantias para quem for contratado para prestar serviços terceirizados.

“A lei é de uma singeleza extraordinária. Ela trata do trabalho temporário e depois, em dois artigos, da terceirização, salvaguardando todos os direitos. Não vejo nenhum prejuízo ao trabalhador. Se me for apontado prejuízo, eu tenho a reforma trabalhista para introduzir algum preceito ou outra fórmula qualquer”, disse o presidente.

Temer afirmou ainda que não deverá ser necessário aumentar a carga tributária até o fim do seu mandato. “Vai depender muito do andar da economia. Se pudermos evitar, vamos evitar.”

O presidente também disse que a trajetória de queda dos índices de preços neste ano deve levar à redução da meta de inflação do País. “Hoje, [a inflação] está em 4,56%. Até o fim do ano, isso talvez vá a menos de 4%. Nós estaremos habilitados a mudar a meta.” (Folhapress)

