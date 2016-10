Não vende ilusões

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, concorrerá sem adversários ao Troféu Desmancha Prazer do Ano. Ontem, afirmou em Washington que o governo federal não tem dinheiro para socorrer os estados. Respondeu sem floreios à indagação sobre o pedido de 14 bilhões de reais que o Rio de Janeiro solicitou.

O QUE FAZER

Durante décadas, os estados estenderam o chapéu para receber migalhas da União. Governos e parlamentares esqueceram de insistir para que a divisão injusta de tributos fosse corrigida. O passeio dos impostos a Brasília e o retorno em conta gotas precisa entrar na pauta de debates para não mais sair.

SENSO PRÁTICO

O pragmatismo vem de longe: surgiu e cresceu no século 19 com um grupo de especulação filosófica, congregando destacados acadêmicos norte-americanos. Resume-se na adoção da utilidade prática como critério da verdade. É também conhecido como estratégia de resultados.

Ressurge toda a vez em que há eleição em 2º turno e foi o critério adotado pelo PTB em Porto Alegre.

EM CONJUNTO

O PDT e o Solidariedade tiveram candidatos separados na eleição à Prefeitura de Santa Maria, somando 21,7 por cento dos votos. Para o 2º turno decidirão apoio em conjunto ao PT ou ao PSDB.

OUTRA CONSEQUÊNCIA

O atraso do governo do Estado no pagamento de fornecedores de produtos e prestadores de serviços compromete o funcionamento de empresas e deixa também trabalhadores sem receber salários.

MUDOU

Negócio fechado, antes do começo da crise econômica, tinha o sentido predominante de acordo bem sucedido. Agora, a expressão ganha ênfase como porta cerrada. Consequência do alto preço dos aluguéis, do desemprego que inibe os consumidores e da queda nas vendas.

PARA COMPARAR

Em 1991, o governo do Estado tinha 1 bilhão e 200 milhões de dólares em dívidas de títulos públicos. Em 1999, pagando juros de 25 por cento ao ano, chegaram a 12 bilhões de dólares. O salto foi consequência da política do Banco Central para atrair dinheiro do exterior.

NECESSIDADE DO CONTROLE

Toda a vez que anunciam o acréscimo de mais um Estado na lista dos falidos, administradores responsáveis lembram um ditado: “O que não se mede, não se gerencia”. Quando o dinheiro público anda solto, iguala-se a uma jamanta descendo a ladeira sem freios.

LINHA DURA

A 8 de outubro de 1986, o Diário Oficial da União publicou a determinação de confisco de bois no pasto como punição aos pecuaristas renitentes em negociar com os frigoríficos. A portaria assinada pelo presidente José Sarney visava baixar o preço, impedindo que o Plano Cruzado sofresse novo revés.

RÁPIDAS

* A cada dois anos, a democracia eleitoral não trata dos temas cruciais. A maioria dos candidatos se limita a promessas e maquiagens.

* Freio puxado: montadoras de veículos no País terminaram setembro com o menor nível de produção para o mês desde 2003.

* Lula diz que “a beleza da democracia é a alternância no poder”. Deveria substituir beleza por utilidade e necessidade.

* Aumenta o número de eleitores que concluem: a política com muita bílis leva a nada.

