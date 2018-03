Não volta atrás

O presidente Michel Temer está ligando aos presidentes estaduais do PMDB para acertar a data do encontro em Brasília. Ontem, foi a vez do deputado federal Alceu Moreira. Até a metade de abril, quando todos estiverem reunidos, Temer anunciará sua candidatura à reeleição. O vice na chapa será o ministro Henrique Meirelles, para reforçar as bandeiras da campanha: inflação baixa e queda na taxa de juros.

Acredita

Em conversa com parlamentares, ontem, Temer lembrou o que ocorreu nas eleições de candidatos do PMDB no Rio Grande do Sul: tinham 3% na primeira pesquisa e depois deslancharam até a vitória.

Gesto de grandeza

O prefeito Nelson Marchezan Júnior esperava uma oportunidade que surgiu ontem, o aniversário de Porto Alegre, e convidou Sebastião Melo para uma conversa. O ex-vice-prefeito quis que fosse no Paço Municipal, para não dar a impressão de encontro secreto. Outra condição imposta por ele foi que política não entraria na pauta.

Instrumento indispensável

Marchezan expôs as dificuldades para revisar a planta de valores do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). Sebastião sugeriu que a prefeitura ponha à disposição dos proprietários um simulador para revelar se haverá aumento ou não em cada imóvel. Parceria público-privada para o Dmae foi outro assunto da conversa.

Coisas nossas, muitos nossas

O País parado em frente ao televisor vendo, torcendo, reclamando, comemorando e xingando o resultado. Em campo e na boca do povo, os ministros do Supremo Tribunal Federal.

Recorde da impunidade

Criado no Brasil o neologismo “imprendível”, categoria em que se enquadra uma lista de políticos.

Ninguém

Nem os apreciadores de “Alice no País das Maravilhas” acreditavam que o recurso dos advogados de Lula teria chance no Tribunal Regional Federal.

Escalados

Três deputados federais do Rio Grande do Sul vão presidir comissões técnicas da Câmara: Ronaldo Nogueira, do Trabalho; Pompeo de Mattos, de Legislação Participativa, e Renato Molling, de Finanças e Tributação.

Financiamento indireto

O Departamento de Pessoal da Câmara dos Deputados informou ontem: os servidores com cargo efetivo que concorrerão às eleições podem se licenciar de 7 de julho a 7 de outubro, recebendo normalmente os salários. Os sem vínculo e que exercem cargos em comissão mas pretendem se candidatar, deverão se exonerar.

Tudo se explica

Há vários motivos para justificar o preço da gasolina nas alturas. A coluna cita um: em 2017, a Petrobras teve prejuízo de 446 milhões de reais. Segundo a companhia, o resultado negativo foi consequência de despesas não-previstas, como o acordo fechado no valor de 11 bilhões e 120 milhões de reais para encerrar os processos judiciais movidos por acionistas norte-americanos. Como sempre, a conta é paga pelo lado fraco.

Exatidão

Paulo Tonet Camargo, presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, sobre notícias falsas: “Não há forma de certificação melhor para a notícia do que o jornalismo. Por quê? Em primeiro lugar, porque o jornalismo é profissional. Em segundo, porque o jornalista tem cara, tem endereço e pode ser responsabilizado se errar”.

Mera ilusão

Deu no site: “Plenário da Câmara dos Deputados aprova urgência para proibição de casamento de menores de 16 anos”. Parlamentares imaginam que a lei terá algum efeito.

Figurinos

Andam acelerados os preparativos para o desfile de ambições, que irá de A a Z. Destaque para espalhafatosos, adeptos do populismo, autores de frases de efeito e praticantes do estilo autoritário.

Cenário mais apropriado

O Festival Internacional do Circo vai se realizar de 11 a 15 de abril em São Paulo. Os organizadores erram na escolha do local. Deveria ser na Ilha da Fantasia, onde há picadeiros, equilibristas, ilusionistas e fauna exuberante.

