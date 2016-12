“NÃ£o vou me esconder, nÃ£o fiz nada de errado”, diz Fernanda Gentil sobre namoro com jornalista

Fernanda Gentil surpreendeu, no fim do mês de setembro, ao anunciar que estava namorando com a também jornalista Priscila Montandon, cinco meses após ter terminado o relacionamento com Matheus Braga, pai de um de seus filhos.

Para ela, não havia motivos para esconder o novo namoro. “Optei por falar publicamente do relacionamento porque pensei: ‘Não vou me esconder, não fiz nada de errado, só estou amando'”, disse Fernanda em entrevista à revista da Gol, da qual é capa da edição de janeiro.

Quanto ao ex-marido, a apresentadora do “Esporte Espetacular” foi só elogios pela maturidade como levou o fim da relação. “O Matheus é sensacional, e eu não poderia ter escolhido pai melhor para o Gabriel. É preciso ter humildade para aceitar que um relacionamento acabou e coragem para se separar”, declarou.

Na entrevista, Fernanda também contou uma história curiosa sobre como foi parar no SporTV. Ela afirmou que fez estágio em diversas empresas de comunicação e por três vezes tentou entrar na Globo, mas era sempre recusada. “Na última vez, cheguei até a etapa final e não passei. Gravei bem a cara do [apresentador] Marcelo Barreto, que me recusou, e pensei: ‘Eu volto'”, brincou. Deu certo, e em 2009, conseguiu a vaga na emissora.

