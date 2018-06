Naomi Campbell seria o motivo do término do namoro da Rihanna com um bilionário árabe

Rihanna e Hassan Jameel, que viviam um relacionamento há quase um ano, terminaram o namoro; e segundo o “Daily Mail”, a gota d’água teria sido o fato de que o bilionário estaria flertando com Naomi Campbell.

A publicação afirma que a cantora começou a desconfiar sobre a possível infidelidade do empresário. Um amigo de Riri, lá de Barbados, seu país natal, afirmou ao jornal que ela estava cansada da maneira como ele se comportava e terminou sem qualquer hesitação.

Naomi e Hassan, que são ex-namorados, estariam flertando publicamente, um dos estopins para o fim do atual relacionamento do bilionário com a diva pop.

Um mal-estar entre Rihanna e Naomi Campbell já era sondado pelos seguidores de ambas nas redes sociais, visto que ambas deixaram de se seguir no Instagram simultaneamente.

