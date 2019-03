Nas comemorações da Semana de Porto Alegre, a Fundação Iberê Camargo promove uma série de atividades culturais neste fim-de-semana

Neste fim-de-semana, a Fundação Iberê Camargo se une às atividades comemorativas dos 427 anos de fundação de Porto Alegre, com uma série de atividades no centro cultural e no Parque da Redenção. Toda a programação tem entrada gratuita.

Haverá bate-papo e oficinas de escrita criativa, de modelos-vivos e desenhos de paisagem, em diálogo com a nova exposição “Visões da Redenção”, que apresenta um recorte de 77 obras do artista gaúcho (1914-1994) que dá nome à instituição.

São 66 desenhos, três gravuras e oito pinturas de árvores e frequentadores do parque, que se desdobraram nas famosas séries “Fantasmagoria” e “Ciclistas”.

Neste sábado, será realizado passeio ciclístico “Pedalada do Iberê”, com saída às 16h da Usina do Gasômetro (Centro Histórico) até a fundação cultural, localizada na avenida Padre Cacique nº 2.000 (bairro Cristal), e onde o público será recebido com um show da cantora Glau Barros.

Na edição deste ano da Semana de Porto Alegre, a prefeitura da capital gaúcha organizou mais de 100 eventos em diversos bairros da cidade, contemplando cultura, educação, história, lazer e saúde. A maioria dos eventos conta com o auxílio de patrocinadores e instituições parceiras – como a própria Fundação Iberê.

Sábado

10h-12h: Projeto Iberê nas Praças

Local: Monumento ao Expedicionário

(Parque da Redenção)

Classificação etária: livre

Limite de vagas por oficina: 20

Inscrições no local

– Oficina “Modelo Vivo Divertido”

Local: Monumento ao Expedicionário

(Parque da Redenção)

Duração: 30 minutos

– Oficina “Modelo Vivo em Movimento: Observando os Transeuntes”

Local: Monumento ao Expedicionário

(Parque da Redenção)

Duração: 30 minutos

– Oficina “Desenho de Paisagem”

Local: Monumento ao Expedicionário

(Parque da Redenção)

Duração: 30 minutos

– 11h: Visita guiada “Você Sabia que Iberê Também Passou por Aqui?”

Local: Monumento ao Expedicionário

(Parque da Redenção)

– 16h: Passeio ciclístico “Pedalada do Iberê”

Local de saída: Usina do Gasômetro até a Fundação Iberê

– 17h: Música na Fundação Iberê

Show de Glau Barros

Local: Parte externa da Fundação Iberê

– 18h: Visita mediada à exposição Visões da Redenção

Local: 2º andar da Fundação Iberê

Domingo

10h-12h: “Projeto Iberê nas Praças”

Local: Monumento ao Expedicionário

(Parque da Redenção)

Classificação etária: livre

Limite de vagas por oficina: 20

Inscrições no local

– Oficina “Modelo Vivo Divertido”

Local: Monumento ao Expedicionário

(Parque da Redenção)

Duração: 30 minutos

– Oficina “Modelo Vivo em Movimento: Observando os Transeuntes”

Local: Monumento ao Expedicionário

(Parque da Redenção)

Duração: 30 minutos

– Oficina “Desenho de Paisagem”

Local: Monumento ao Expedicionário

(Parque da Redenção)

Duração: 30 minutos

– 11h: Visita Guiada: “Você Sabia que Iberê Também Passou por Aqui?

Local: Monumento ao Expedicionário

(Parque da Redenção)

– 15h: Oficina de escrita criativa: “Cartas de Amor às Cidades das Nossas Vidas”

Local: Sala de Leitura

Átrio da Fundação Iberê

Classificação: livre

Limite de 30 vagas

Link para inscrições no site da instituição

– 16h: Conversa: “As Artistas de Porto Alegre”

Convidadas: Bê Smidt, Luanda Dalmazoe Silvia Marcon

Local: Sala de Leitura

Átrio da Fundação Iberê

(Marcello Campos)

