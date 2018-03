Nas próximas semanas, escolas do Rio terão argamassa blindada para evitar que balas perdidas atinjam alunos

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, disse neste sábado (3) que ainda pretende aplicar argamassa blindada nas escolas municipais cariocas, para evitar que balas perdidas atinjam alunos e funcionários. A proposta foi anunciada pelo prefeito em abril do ano passado.

“Fizemos testes na Polícia Militar e hoje ela está sendo testada na Polícia Civil. Testamos de maneira não oficial na Polícia Militar, e ela resistiu a tiros de fuzil a 15 metros. Agora estamos testando na Polícia Civil. Logo, logo, vai estar sendo usada. Acho que nas próximas semanas”, disse Crivella.

Memória

A medida foi anunciada por Crivela logo depois que uma bala perdida matou a menina Maria Eduarda da Conceição, de 13 anos, durante uma operação policial em Acari. A estudante estava tendo aula de educação física no ginásio da Escola Municipal Jornalista Daniel Piza, quando foi atingida por tiros, em 1º de abril de 2017.

Dois dias depois da morte de Maria Eduarda, Crivella disse que já tinha encomendado a argamassa especial de uma empresa norte-americana. Neste sábado, dez meses depois, Crivella disse que a chamada argamassa armada foi desenvolvida por uma empresa brasileira e está passando por testes na polícia.

Manifesto contra intervenção

A UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) divulgou na sexta-feira (2) um manifesto sobre a intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro. O texto – assinado por mais de 300 acadêmicos, artistas, intelectuais, políticos, juristas e movimentos sociais – expressa “séria preocupação” com a intervenção.

O manifesto é assinado por nomes como Roberto Leher, Celso Amorim, Nilo Batista, Chico Buarque, Marcia Tiburi, Rubens Casara, Luiz Pinguelli Rosa, Adalberto Vieyra, Carol Proner, Celso Bandeira de Mello, Tarso Genro, Jorge Furtado, Luiz Eduardo Soares, Pablo Gentili, Jandira Feghali, Oscar Rosa Mattos, Margarida Lacombe, Frente Brasil Popular, Levante Popular da Juventude, Marcha Mundial das Mulheres e Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

No texto, “a Comunidade Acadêmica, entidades e personalidades dedicadas à defesa da democracia e dos direitos humanos vêm a público expressar séria preocupação com a decretação de intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, medida que indica a opção pela lógica militar para enfrentar os importantes problemas de segurança pública, com consequências sumamente graves para a população que vive nos territórios com maior incidência de violência”.

“As Forças Armadas, como demonstram experiências anteriores, não são resposta adequada aos problemas de violência interna. Tanto pela forma apressada e espetaculosa, quanto pelo conteúdo impreciso e alheio aos estudos realizados por instituições conhecedoras dos problemas de segurança do estado, o decreto atual não se coaduna com as práticas do Estado Democrático de Direito e a necessária participação e opinião daqueles que serão diretamente afetados, abrindo um precedente inédito, desde a redemocratização, de intervenção militar sobre o poder de gestão civil e social”, avalia a universidade.

