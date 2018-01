A Nasa abriu um concurso para selecionar projetos de estudantes brasileiros

A Nasa (a agência espacial norte-americana) está com as inscrições abertas para o concurso “Estações Espaciais 2018” que selecionará projetos de estações espaciais futuristas. As informações são do portal de notícias G1.

Podem participar da competição estudantes de até 18 anos. O melhor trabalho na categoria geral receberá prêmio no valor de US$ 3 mil, um certificado e a inclusão do seu projeto no site da Nasa.

Os interessados podem se inscrever no site oficial da Nasa (www.nasa.gov) e preencher o formulário de inscrição até 15 de fevereiro.

O formulário deve ser impresso em duas vias e anexado ao projeto, que deve ser enviado impresso.

De acordo com as regras, alunos do ensino fundamental I devem produzir um desenho. Os demais ciclos precisam criar projetos de construção detalhada em forma de pesquisa, ensaios literários e até mesmo maquetes.

