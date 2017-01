Nasa lança satélites para ter maior precisão ao medir potência de furacões

A Nasa (agência espacial americana) lançou com sucesso, no último mês, uma frota de oito microssatélites para prever e medir melhor a potência das tempestades tropicais e dos furacões.

O foguete Pegasus de três etapas, de 22,6 toneladas e 17 metros de comprimento, da empresa Orbital ATK, que transporta os satélites do programa CYGNSS (Cyclone Global Navigation Satellite System Mission), foi lançado do avião trijet L-1011 Stargazer, ao que estava anexado, a 12 mil metros de altitude sobre o oceano Atlântico.

“Nossa capacidade de antecipar a potência dos furacões e quando estes vão tocar a terra vai ser enormemente melhorada com os satélites CYGNSS”, disse Christopher Ruf, da Universidade de Michigan (EUA), responsável científico desta missão.

A ignição do motor da primeira etapa do Pegasus ocorreu cinco segundos depois de que se soltou do foguete.

O avião trijet L-1011 Stargazer, uma antiga aeronave de transporte civil modificada, decolou da base da Força Aérea dos Estados Unidos em Cabo Canaveral, na Flórida. Pouco tempo depois, os microssatélites entraram na órbita terrestre a 500 quilômetros de altitude acima do Equador, onde se formam a maioria das tempestades tropicais e furacões.

Com um custo de 157 milhões de dólares, a missão CYGNSS medirá a velocidade do vento sobre os oceanos, melhorando a capacidade dos cientistas em entender e prever os furacões.

Os satélites, que pesam cada um 64 quilos e que com os painéis solares desacoplados têm o tamanho de um cisne adulto, obterão seus dados provenientes de sinais de quatro outros satélites a partir da rede de GPS.

Essa informação é importante para ajudar os meteorologistas a determinar se as tempestades tropicais ganham ou perdem força, o que é difícil estimar com os instrumentos dos satélites atualmente desacoplados.

Esses últimos não podem penetrar em fortes chuvas e os aviões “caçadores de furacões” podem voar apenas sobre algumas partes específicas das tempestades, e não com frequência suficiente para perceber sua evolução. (Folhapress)

