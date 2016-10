Nasa revela novas imagens ultravioletas do planeta Marte em alta definição

As novas imagens ultravioletas de Marte capturadas pela sonda Maven da Nasa (agência espacial americana) mostram enormes faixas de nuvens que se formam acima do planeta vermelho. As recentes fotos em alta definição revelam um comportamento dinâmico, anteriormente invisível. As novas imagens também mostram um brilho nunca antes observado na camada noturna do planeta.

Essas descobertas ajudam os cientistas a entender melhor como funciona a fina atmosfera do planeta. “Maven tem obtido centenas de imagens semelhantes nos últimos meses, fornecendo a melhor cobertura ultravioleta de alta resolução de Marte até hoje”, afirmou Nick Schneider, cientista responsável pela sonda.

A nave gravou as nuvens se formando acima de quatro enormes vulcões marcianos em imagens coletadas em julho. Essas nuvens parecem se formar mais ou menos da mesma forma que as demais se formam acima das montanhas da Terra, segundo a Nasa.

“O mais alto vulcão de Marte, Olympus Mons, aparece em uma região escura proeminente perto do topo das imagens, com uma pequena nuvem branca na cúpula que cresce durante o dia. Olympus Mons, que aparece escuro por causa da sua altitude que está acima da nebulosa atmosfera, faz com que o resto do planeta apareça bem mais claro”, disse a Nasa.

“Outros três vulcões aparecem em uma linha diagonal. A sua cobertura de nuvens juntas pode ocupar até 1 mil milhas [1.609 quilômetros] no final do dia”, acrescentou a Nasa.

Esta não é a primeira vez que os cientistas observam as nuvens em Marte. A missão Pathfinder tirou fotos de nuvens no céu marciano na década de 1990. O Telescópio Espacial Hubble também foi utilizado no início deste ano para analisar as nuvens do planeta vermelho.

