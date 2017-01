Nasa visitará asteroides de Júpiter

A Nasa (agência espacial americana) anunciou a seleção de mais duas missões para a próxima década, e a palavra-chave é: asteroides. Uma delas, a ser lançada em 2021, visitará os asteroides troianos, mantidos onde estão pela poderosa gravidade de Júpiter.

Já a outra, partindo em 2023, fará a primeira visita a um bizarro asteroide metálico que possivelmente já fez parte de um núcleo de planeta, durante a formação do Sistema Solar. “Essas missões ajudarão a aprender sobre a infância do nosso Sistema Solar, apenas 10 milhões de anos após o nascimento do nosso Sol”, disse Jim Green, diretor da ciência planetária da Nasa.

As seleções fazem parte do programa Discovery, que envolve projetos espaciais de custo mais modesto – a operação inteira, da construção da espaçonave ao fim da missão, passando pelo lançamento, não pode custar mais que 450 milhões de dólares.

A iniciativa já serviu de plataforma para diversas sondas famosas, como a Messenger (ao planeta Mercúrio), a Dawn (ao asteroide Vesta e ao planeta anão Ceres) e o telescópio espacial Kepler (caçador de exoplanetas). Seu próximo lançamento é o pousador InSight, destinado a Marte. Originalmente seu voo deveria ter acontecido no ano passado, mas, por problemas com seu desenvolvimento, o lançamento ficou para a próxima janela marciana, em 2018.

Por conta desse atraso, especulava-se que a Nasa escolhesse apenas uma missão para o Discovery neste ano, mas a agência decidiu apostar em duas de uma vez. (Folhapress)

