Nasce bebÃª de 6,5 quilos e quase 56 cm nos Estados Unidos

Uma americana deu à luz no mês passado um menino pesando 6,5 quilos, reportou a emissora WDSU. Uma apresentadora da TV postou fotos do bebê e da mãe no Facebook:

Loyalty Adonis Grover nasceu em 6 de dezembro na Louisiana (EUA).

LaQueena Grover, a mãe, disse que ela e o pai da criança ficaram boquiabertos ao ver o tamanho de Loyalty.

“Assim que o médico trouxe o bebê, a boca do meu marido literalmente caiu”, contou a americana.

Não foi só o peso que chamou atenção: Loyalty nasceu com 55,8 centímetros de altura!

Loyalty teve que passar 27 dias no CTI neonatal, mas agora está bem de saúde. Com um mês, o menino pesa 6,8 quilos e mede 61 centímetros.

A americana, que chegou ao quarto filho, já tinha experimentado o nascimento de um “superbebê”. O terceiro nasceu com 5,4 quilos.

