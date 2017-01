A americana Holly Shay deu à luz gêmeos nascidos em anos diferentes no último fim de semana no Hospital Banner, em Glendale, no estado do Arizona (EUA).

O primeiro bebê do casal Brandon e Holly Shay, Sawyer, nasceu às 23h51 de sábado (31 de dezembro). Holly acabou dando à luz o irmão gêmeo apenas após a virada de ano.

Everett nasceu um minuto depois da meia-noite, já no dia 1º de janeiro de 2017.

