Natal agora permite cachorros na praia

Cachorros agora podem acompanhar a família durante passeio pelas praias de Natal (RN). Conforme decisão publicada no Diário Oficial desta segunda (23), cachorro pode ser levado à praia desde que fique em companhia do tutor, que deve portar documento que comprove vacinação e vermifugação em dia. O responsável também deve recolher fezes do animal, sob risco de multa.

