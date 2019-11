Geral Natal Alegre 2019 terá sete concertos da Banda Municipal

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2019

Apresentações incluem repertório especialmente preparado para as festa natalinas Foto: Joel Vargas/PMPA Apresentações incluem repertório especialmente preparado para as festa natalinas. (Foto: Joel Vargas/PMPA) Foto: Joel Vargas/PMPA

A Banda Municipal de Porto Alegre programou sete apresentações gratuitas com repertório especialmente preparado para os festejos do Natal Alegre 2019. O primeiro Concerto será neste sábado (30), na Esplanada da Restinga, às 17h.

Ainda estão programadas apresentações em conjunto, como no Largo dos Açorianos, na quarta-feira, 18 de dezembro, às 18h, durante o Fado Natalino com o Grupo Alma Lusitana e Coral da Caixa dos Advogados do RS. Outro destaque será a participação, no sábado, 14 de dezembro, da programação do Natal Morro da Luz, no Morro da Cruz.

Haverá também apresentações no Largo Glênio Peres, Casa dos Artistas, Calçadão de Ipanema e Parque Farroupilha (Redenção). A série de concertos natalinos inclui repertório de composições como Papai Noel, Noite Feliz, Dingle Bells, Boas Festas, Árvore de Natal entre outros.

Banda Municipal

Fundada em 1925, a Banda Municipal é uma referência cívica, cultural e social da cidade. Hoje com 41 integrantes, o grupo realiza apresentações periódicas no Teatro Renascença e também em outros locais públicos de Porto Alegre. Também realiza concertos com participação de intérpretes e compositores da música popular, mostrando novos arranjos para canções conhecidas do público.

As apresentações

Sábado, 30, às 17h – Explanada da Restinga

Quarta-feira, 4, às 12h – Largo Glênio Peres

Domingo, 8, às 17h – Casa do Artista Rio-Grandense (rua Anchieta, 280 – bairro Glória)

Sábado, 14, às 18h – Concerto Popular Natal Morro da Luz (Morro da Cruz)

Quarta-feira, 18, às 18h – Fado Natalino Largo dos Açorianos

Sábado, 21, às 17h – Concerto Popular Natal em Ipanema

Domingo, 29, às 17h – Parque Farroupilha (Redenção). Todas as apresentações são gratuitas.

