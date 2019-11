Dicas de O Sul Natal Cooperativo terá espetáculo na Linha Imperial, em Nova Petrópolis

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2019

O evento neste ano apresenta o espetáculo "Os Sete Anjos e a Paz na Terra" Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A oitava edição do Natal Cooperativo será realizada no domingo (1º), na Linha Imperial, em Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha. O evento, promovido pela Casa Cooperativa de Nova Petrópolis, neste ano apresenta o espetáculo “Os Sete Anjos e a Paz na Terra”, na Praça Theodor Amstad.

Antes do espetáculo, a comunidade é convidada a participar da solenidade que marca o lançamento das obras de restauro e revitalização do prédio que abriga o Memorial Padre Amstad e a Casa Cooperativa de Nova Petrópolis. No local do evento também será realizada a Feira das Cooperativas Escolares.

O espetáculo

O espetáculo “Os Sete Anjos e a Paz na Terra” tem direção da professora Célia Weber Heylmann e duração de uma hora e meia. Cerca de 160 pessoas, moradores da comunidade, participam da apresentação, dentre elas, integrantes de CTG Pousada da Serra, da Cooperativa Escolar Amstad, da Escola Padre Amstad, do Grupo de Danças Böhmerland e dos coros das localidades Bairro Piá, Nove Colônias, Linha Brasil, Linha Araripe e Linha Imperial.

Célia explica que o espetáculo deste ano relata a paz na terra em sete momentos da vida de Jesus. “Pode até a morte ser um momento de paz? Sem dúvida! O espetáculo que vamos apresentar remonta não só ao nascimento, mas também diferentes formas de interpretar a paz. Cada anjo é um tipo de paz e, ao mesmo tempo, um fato marcante que nos fará relembrar Aquele que é a Paz para todos os momentos da nossa vida, seja na angústia, seja na tristeza ou na grande felicidade”, antecipou Célia.

A apresentação é pensada e planejada com base no espírito cooperativista. Por isso, o nome do espetáculo, em todos os anos, traz o número 7, numa alusão aos Sete Princípios Cooperativistas (Adesão voluntária e livre; Gestão democrática; Participação econômica dos membros; Autonomia e independência; Educação, formação e informação; Intercooperação; e Interesse pela comunidade).

Restauro e revitalização do Memorial Padre Amstad e da Casa Cooperativa de Nova Petrópolis

O Natal Cooperativo deste ano traz um presente especial: o lançamento das obras de restauro e revitalização do prédio que abriga o Memorial Padre Amstad e a Casa Cooperativa de Nova Petrópolis. O ato solene de início das obras marca a abertura do evento deste domingo. Às 18h30min, os responsáveis pelo projeto cultural apresentarão como será feita a readequação do prédio da primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, a Sicredi Pioneira RS.

Esse espaço foi a terceira sede da Caixa Rural na Linha Imperial e a primeira sede própria, com funcionamento no período de 1954 a 1967. Após, transferiu-se para o centro da cidade. Em 2013 foi declarado Patrimônio Tombado do Município de Nova Petrópolis, voltando a abrigar uma unidade de atendimento da Sicredi Pioneira RS.

O projeto de restauro e revitalização é realizado pela Casa Cooperativa de Nova Petrópolis, com patrocínio das cooperativas Nova Aliança e Piá, e é financiado pelo Pró-Cultura RS – Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Rio Grande do Sul.

Esta iniciativa tem o objetivo principal de promover ações de acesso à cultura e ao conhecimento devolvendo à comunidade um bem cultural significativo para a memória coletiva e valorizando a história pioneira do cooperativismo no Brasil.

O prédio será revitalizado para atender as atividades da Casa Cooperativa e as demandas da comunidade de Linha Imperial. No espaço, estão previstos ambientes para um arquivo histórico, sala para atividades pedagógicas e reuniões dos grupos culturais da comunidade local, sala multiuso para oficinas pedagógicas e outras atividades culturais. A finalidade desta ação cultural também é contar, de forma lúdica e interativa, a história de como o cooperativismo impulsionou o desenvolvimento de uma região colonial com pouco acesso a ferramentas de desenvolvimento econômico e social.

SERVIÇO:

O que: NATAL COOPERATIVO

Quando: domingo, 1º de dezembro de 2019

Onde: Praça Theodor Amstad – Linha Imperial, Nova Petrópolis – RS

18h30 – Ato de lançamento da obra do Projeto de Restauro e Revitalização do prédio que abriga o Memorial Padre Amstad e a Casa Cooperativa de Nova Petrópolis

19h30 – Espetáculo “Os Sete Anjos e a Paz na Terra”

Entrada: gratuita

Informações: (54) 9 9909 1112

