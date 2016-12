Natal deste ano deve injetar cerca de 400 milhões de reais no comércio de Porto Alegre

O Sindilojas Porto Alegre e a CDL Porto Alegre encomendaram uma pesquisa a fim de entender o comportamento dos consumidores no período mais importante do ano para o comércio. As respostas dos entrevistados apontaram que o Natal deste ano deve injetar R$ 393 milhões no comércio da Capital. O estudo considerou o cenário atual de instabilidade para a projeção econômica. Com isso, espera-se uma variação real de -7,3% em relação ao mesmo período do ano passado.

O consumidor da capital gaúcha está disposto a pagar R$ 51,22 para cada presente de Natal. A mesma pesquisa apurou que a lembrança do valor gasto por presente em 2015 foi de R$ 49,74, levando em consideração a inflação do período. “O Natal é o momento mais importante do varejo. Queremos resgatar a força desta data, fortalecendo o comércio local, oportunizando um incremento nas vendas e geração de empregos”, afirma o presidente do Sindilojas Porto Alegre, Paulo Kruse.

De acordo com o presidente da CDL Porto Alegre, Alcides Debus, este período torna-se ainda mais especial, uma vez que as famílias têm a oportunidade de se reencontrar e viver uma ocasião de união e fraternidade, após um ano com tantas dificuldades na economia. “Além disso, para o comércio o Natal é um período imprescindível, pois o aumento das vendas oxigena o caixa do lojista, que tanto lutou para sobreviver em mais um ano de recessão econômica”, avalia Debus.

A expectativa é que o consumidor deva comprar, em média, 5 presentes para esta data. E mais do que isso, 16% dos entrevistados devem comprar dez ou mais presentes. A faixa etária predominante destes consumidores é entre 35 e 50 anos (39% da amostra) e acima de 50 anos (29%), sendo a grande maioria das classes A e B, representando 30 e 33% da amostra respectivamente. Além disso, 67% destes clientes devem gastar em torno de R$ 401,00 nas compras de Natal.

Movimento de lojas de rua cresce

A pesquisa também apontou que a compra dos presentes de Natal continuará sendo mais realizada em shopping centers, mas com uma diminuição de 70% para 60% dos pesquisados. As lojas de rua tiveram um acréscimo de 37% para 52%, enquanto a internet subiu de 11% para 14% das negociações.

Preferência pelas roupas

A preferência pelos presentes segue com as roupas. Dos compradores, 68% disseram que irão comprar itens de vestuário para os presenteados. A pesquisa ainda apontou outros produtos preferidos nesta época. Brinquedos, perfumaria, calçados e livros, depois dos itens de vestuário, são as preferências dos clientes.

Compras pela internet crescem em 2016

Quase metade dos consumidores se sentem tranquilos para adquirir produtos na internet. De acordo com a pesquisa, 46% dos clientes consomem com tranquilidade em sites e 13% compram, mas com certo receio. Além disso, o mesmo número de 46% vai pesquisar preços na internet.

Sobre a pesquisa

A pesquisa foi realizada pelo instituto Vitamina Pesquisa e entrevistou 300 consumidores, homens e mulheres, com idades entre 18 e 65 anos (ou mais), das classes sociais A, B, C, D e E – no período entre 17 e 23 de outubro.

