Natal deve gerar 101 mil vagas temporárias de emprego no País

O Natal deve gerar 101 mil vagas de trabalho temporárias no País, uma queda de 3% no número da contratações na comparação com o ano passado, quando foram abertos 105 mil postos, segundo levantamento divulgado pela Fenserhtt (Federação Nacional dos Sindicatos de Empresas de RH, Trabalho Temporário e Terceirização), feito pelo Centro Nacional de Modernização Empresarial.

Historicamente, o Natal sempre foi considerado o melhor período para o comércio varejista, mas a partir de 2014 o cenário mudou e teve início a queda no volume de vendas e no valor dos presentes. Segundo a pesquisa, a indústria deve absorver 56,6 mil trabalhadores (56%); os serviços, 10,1 mil (10%); e o comércio deve ficar com 34,3 mil (34%).

Perfil das vagas

Segundo a pesquisa, candidatos entre 22 e 35 anos estão entre os mais requisitados. Também há preferência para profissionais com ensino médio completo (65%). Trabalhadores em primeiro emprego podem chegar a 20% do total de contratações, somando 20,2 mil temporários. O período dos contratos temporários deve oscilar entre 61 e 90 dias. A remuneração deve ficar entre R$ 1.100 e R$ 1.452. Os principais benefícios oferecidos são vale-refeição e vale-alimentação.

Comércio

O principal cargo ocupado por temporários no comércio será o de vendedor, de acordo com 71% dos entrevistados, seguido por promotor de vendas, auxiliar, repositor e fiscal de loja. Os requisitos mais citados foram facilidade em lidar com o público (38%) e experiência anterior (36%). (AG)

