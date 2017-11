Natal do Bem Iguatemi: Memórias solidárias e afetivas

O sentido da solidariedade e do cuidado com o outro também estão materializados no Natal do Iguatemi Porto Alegre. O Shopping convida os clientes para participar do Natal do Bem Iguatemi, com objetivo de arrecadar presentes e mantimentos que serão doados para instituições de caridade. Neste ano, o Shopping irá apoiar a Casa do Menino Jesus de Praga, a SPAAN e a Associação Educacional e Beneficente Emanuel. As caixas de recolhimento estão localizadas na Central de Empréstimos do Shopping, no 2º piso, em frente às lojas Renner. Entre as principais necessidades estão: materiais hospitalares, fraldas geriátricas, produtos de limpeza e de higiene pessoal e alimentos não perecíveis.

Deixe seu comentário: