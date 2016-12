Natal e RÃ©veillon no Sheraton Porto Alegre tem cardÃ¡pio especial e atraÃ§Ãµes musicais

A Ceia de Natal e a Festa de Ano Novo do Sheraton Porto Alegre apostam em música ao vivo e no cardápio criado pelo chef Mauro Sousa para ambas as datas. A partir das 20h, no dia 24 de dezembro, o jantar natalino será servido com diversas opções de saladas e pratos quentes, além de buffet kids para a criançada. Na ilha de saladas, destaque para a Waldorf, com aipo, maçã e nozes, berinjelas recheadas com aliche e ninhos de gorgonzola com figos. Entre os pratos quentes, bacalhau às natas, peru assado ao molho de champignons e mousseline de queijo com nozes. A sobremesa será o Trio Natalino, composto por mini picolé acompanhado de trouxinha de banana caramelada com rum e rabanada aos três leites. A noite será animada pela cantora Nani Medeiros, que interpretará hits natalinos.

A noite da véspera de Ano Novo será temática, com uma festa no clima anos 1970. Para o jantar, que também tem início às 20h, chef Sousa preparou diversas ilhas, com saladas, carnes, pratos quentes e sobremesas. Cascata de camarão, a supersticiosa lentilha, bacalhau à Brás, pernil de cordeiro e leitão à pururuca são alguns dos destaques. Mousse de butiá, cheesecake de framboesa e apfelstrudel com calda de caramelo e sorvete de creme serão algumas das sobremesas servidas. A animação ficará por conta da banda Workstation, que fará um show em homenagem aos Beatles. Após o show, a pista de dança será tomada por hits.

Outra tradição que está mantida são os almoços nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, servidos a partir das 12h30min, com cardápios especiais em formato de buffet.

