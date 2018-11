“Natal em Cordas” é atração no final de semana do Natal Luz de Gramado

A programação do 33º Natal Luz de Gramado prepara grandes atrações para o final de semana. Entre elas está o “Natal em Cordas” com Pepeu Gonçalves e Marcello Caminha. Eles se apresentam no sábado, no palco da Rua Coberta às 19h30min.

O “Natal em Cordas” é um espetáculo folclórico Natalino, que existe desde 2009, e já foi apresentado em vários municípios do sul do Brasil. Segundo Pepeu Gonçalves, o show apresenta uma releitura dos clássicos de Natal para ritmos gaúchos.

Os arranjos de Cantos e solos de violão extremamente bem executados por Marcello Caminha, com a singularidade da participação especial do cantor gaúcho Pepeu Gonçalves. Marcello Caminha é uma referência nacional no instrumento, e desenvolve projetos didáticos focados na cultura gaúcha.

Com 07 CD’s gravados e mais de 17 anos de carreira, Pepeu Gonçalves é sempre lembrado no cenário artístico e tem se apresentado por todo o Estado do Rio Grande do Sul, além das diversas apresentações pelo Brasil, América Latina e Europa. O show é gratuito na Rua Coberta. O 33º Natal Luz de Gramado é uma realização da Gramadotur e promoção da Prefeitura de Gramado. A direção artística é de Edson Erdmann. Informações pelo site http://www.natalluzdegramado.com.br/.

