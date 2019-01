O Natal Luz de Gramado comemora sucesso da 33ª edição

Aproximadamente cinco mil pessoas assistiram ao Grande Desfile de Natal no Expogramado neste domingo, 13 de janeiro. O espetáculo encerrou oficialmente a 33ª edição do evento que reuniu 2,3 milhões de pessoas em Gramado ao longo de seus 81 dias de duração. O evento mais uma vez ratificou a força e a dedicação da comunidade gramadense para recepcionar seus visitantes e honrar a fama de ser o maior evento natalino do Brasil.

O Natal Luz ofereceu muitas atrações entre grandes shows, espetáculos musicais, desfiles, paradas, concertos, teatro e música em mais de 500 apresentações. Entre as novidades, destaque para a tão esperada cobertura das arquibancadas e camarotes do Lago Joaquina Rita Bier protegidos contra a chuva, onde foi apresentado o espetáculo Reencontros de Natal.

A decoração também só recebeu elogios e, devidamente assinada pela diretora de decoração, a gramadense Cláudia Casagrande, apresentou um inspirado projeto que destacou as cores tradicionais do Natal, o vermelho, o verde e o dourado, ornamentando a cidade em toda sua essência e simbolismo.

A 34ª edição do Natal Luz, aliás, já tem data: de 24 de outubro deste ano até 12 de janeiro de 2020. Segundo o presidente da Gramadotur, Edson Néspolo: “O momento é de agradecer a todas as pessoas que nos ajudaram a realizar mais esse grande evento.

“A alegria, a emoção, as lágrimas que vimos nos rostos dos milhares de visitantes que assistiram aos nossos shows, são a prova de que todo esforço valeu a pena. Muito obrigado a todos os que se envolveram na organização de mais um Natal Luz. Gramado é, e sempre será, um lugar mágico, aonde nos permitimos sonhar.” Os números oficiais serão divulgados pela Gramadotur dia 06 de fevereiro em coletiva de encerramento no Hotel Daara.

