Natal Luz de Gramado leva magia ao Praia de Belas Shopping em Porto Alegre

Neste final de semana em Porto Alegre, o Praia de Belas Shopping foi palco de apresentação para algumas das atrações do Natal Luz de Gramado. Versões em formato pocket, especialmente adaptadas, foram exibidas na escadaria fixa da área central do tradicional shopping da capital gaúcha, devidamente ornamentada com uma decoração especial e temática.

Ao longo do sábado e do domingo, dias 9 e 10 de novembro, as pessoas que circularam pelo empreendimento puderam conferir gratuitamente um pouquinho dos espetáculos que estão acontecendo em Gramado. Trata-se de uma inovação que o Praia de Belas proporcionou para os frequentadores do shopping, que foram agraciados com a beleza do maior espetáculo natalino do Brasil através de uma experiência única.

Foram dois dias mágicos, das 14h às 20h, com apresentações gratuitas, exclusivas e ininterruptas. A programação iniciou com a Trupe de Natal e seus seis personagens interagindo com o público presente com muita música e diversão. Na sequência, participaram os jovens músicos da Orquestra de Violões de Gramado que apresentaram um repertório diversificado e atual; e o Coral Bocalis, integrado por cantores de Gramado e Canela e regido pela Maestrina Liana Rübenich encantou o público com clássicos natalinos.

Cabe destacar a versão pocket de dois dos grandes shows da 34ª edição do evento: A Lenda do Bosque de Natal, que conta a história de moradores de uma bela vila escondida em um bosque de pinheiros de Natal que se deparam com o desaparecimento do Papai Noel; e o Desfile – A Magia do Noel, apresentando personagens, músicos, acrobatas e malabaristas, tudo com muita interatividade.

O gran finale ficou a cargo da Orquestra Sinfônica de Gramado, composta por 44 músicos estrategicamente acomodados ao longo das escadarias do shopping, que celebraram em grande estilo a magia do Natal com um repertório especial, harmonizando na medida clássicos eruditos e populares para deleite do público presente.

Para a diretora de eventos da Gramadotur, Iara Sartori, a parceria se consolidou com satisfação plena e tem tudo para ser renovada no ano que vem. Iara ressaltou a importância da aproximação com o público que frequenta o Praia de Belas e a oportunidade para conhecer mais sobre o Natal Luz e também de Gramado, como um todo.

Vale lembrar que o Natal Luz de Gramado vai até 12 de janeiro de 2020 e os ingressos para os três novos espetáculos podem ser adquiridos no site natalluzdegramado.com.br – sem taxa de conveniência.

Devido a sua grandiosidade e efeitos especiais de última geração, não foi possível apresntar no shopping o espetáculo Illumination, realizado no lago Joaquina Rita Bier. Vale lembrar ainda que o evento conta com extensa programação gratuita e diversas outras atrações como o Show de Acendimento, Árvore Cantante, Parada de Natal, Vila de Natal, Tannembaumfest e os shows da Rua Coberta.