Natal Luz de Gramado realiza últimas audições para seleção de elenco neste final de semana

Mais audições acontecem no próximo final de semana para as atrações do 34º Natal Luz de Gramado. Neste sábado (13), a partir das 13 horas, na ExpoGramado as audições para o novo espetáculo “A Lenda do Bosque de Natal” e para o Show de Acendimento e da Trupe de Natal. Estas audições de sábado serão para cantores, bailarinos, atores e artistas circenses. As Inscrições devem ser feitas somente pelo e-mail casadobispo1casadobispo@gmail.com.

Já no domingo (14), mais duas audições, para o Desfile de Natal e Parada de Natal. Serão selecionados atores, bailarinos clássicos e contemporâneos, sapateadores patinadores e artistas circenses.

As audições na ExpoGramado para atores e bailarinos será faz 9 às 12 horas. E no horário das 14 às 19 horas para sapateadores, patinadores e artistas circenses. Todos devem preparar uma pequena apresentação de no máximo 5 minutos para apresentar em dupla ou grupos, no caso da dança. As inscrições das audições de domingo podem ser feitas no local.

O Natal Luz em sua 34ª edição acontece de 24 de outubro de 2019 a 12 de janeiro de 2020 é uma promoção da Prefeitura de Gramado e realização da Autarquia Municipal Gramadotur.

