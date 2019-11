Natal Luz de Gramado será atração no Praia de Belas Shopping em Porto Alegre

O Natal Luz de Gramado estará no Praia de Belas Shopping em Porto Alegre. Serão dois dias de apresentações exclusivas e ininterruptas com pockets shows das mesmas atrações que acontecem em Gramado.

Trata-se de uma inovação que o Praia de Belas irá promover apresentando na capital gaúcha a magia do maior espetáculo de Natal do Brasil. Serão pockets das atrações e espetáculos que acontecem em Gramado na Serra Gaúcha que fazem parte das apresentações que tomarão conta do empreendimento nos dias 9 e 10 de novembro.

“A nossa missão é criar experiências únicas e memoráveis para todos, e trazer o Natal Luz, que é sinônimo de tradição natalina no Brasil, é nos tornarmos parte do Natal dos nossos clientes. O Praia de Belas fez e vai continuar fazendo parte da história das pessoas através destas histórias que criamos a cada dia”, declarou Marcelo Borba, gerente geral do Praia de Belas Shopping.

Serão dois dias com apresentações gratuitas, exclusivas e ininterruptas, que irão acontecer das 14h às 20h em um dos ícones da arquitetura do shopping: a escadaria fixa na área central – que receberá uma decoração especial e temática.

A programação conta com a Trupe de Natal, seis personagens interpretando muita música e poesias onde todos entram num misto de alegria, saudade e reflexão; a Orquestra de Violões de Gramado, formada por jovens músicos que apresentam um repertório diversificado e atual; e o Coral da Árvore Cantante, a árvore mais tradicional de Gramado, com o tradicional espetáculo de coros composto de 24 vozes.

Além delas, outras duas grandes atrações do Natal Luz também estarão representadas em Porto Alegre: a Orquestra Sinfônica de Gramado, composta por 44 músicos, que apresentam clássicos de Natal em versões que vão do erudito ao rock; a versão pocket do espetáculo A Lenda do Bosque de Natal, que conta a história de moradores de uma bela vila escondida em um bosque de pinheiros de Natal que se deparam com o desaparecimento do Papai Noel; e o pocket do Desfile – A Magia do Noel, apresentando personagens, músicos, acrobatas e malabaristas, tudo com muita interatividade. Os espetáculos na íntegra podem ser conferidos no Natal Luz em Gramado.

A programação natalina e a decoração do Praia de Belas Shopping já estão abertas ao público e seguem com diversas atrações até o dia 02 de janeiro de 2020.

SERVIÇO

O que: Praia de Belas Shopping apresenta Natal Luz de Gramado em Porto Alegre.

Quando: 9 e 10 de novembro, das 14h às 20h.

Onde: escadaria fixa da área central.