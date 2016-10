Natal Mágico Casa da Montanha com atrações imperdíveis

O Hotel Casa da Montanha, em Gramado, já pode ser considerado um dos hotéis mais Natalinos do Mundo. Os encantos do Natal Mágico do Hotel Casa da Montanha estarão ao alcance de todos a partir do dia 29 de outubro. A programação é dividida entre diversas atrações especiais: Boticários do Natal, Chegada do Noel, Foto com Papai Noel, Korvatunturi e Pedido de Natal, todos com atividades permanentes até 14 de janeiro de 2017, quando encerra o Natal Luz em Gramado. Trata-se de uma programação cultural e cheia de encantos, no ritmo da confraternização que irá garantir uma temporada de final de ano inesquecível.

Também durante o período, os hóspedes poderão conferir a decoração temática preparada exclusivamente para esse momento. Além de lindas árvores de natal, os ambientes possuirão guirlandas, anjos e gnomos. E para os apaixonados pela data festiva, que tal um apartamento que lembra, em muito, a casa do bom velhinho na Lapônia. Nas cores verdes e vermelhas com papel de parede xadrez, colchas e cortinas em patchwork, lareira, louças natalinas, roupão e toalhas personalizados fazem parte do espaço personalizado que acomoda uma família inteira. Outro diferencial deste ano é a Christmas Shop, uma loja de Natal com artigos de decoração, itens exclusivos desde pequenos enfeites até uma árvore completa decorada.

Confira as surpresas para a época mais lúdica do ano no hotel mais charmoso de Gramado.

– Os Boticários de Natal: são criaturas que habitam o povoado “Feliz na Town”! Durante o ano, os Boticários observam as pessoas “muito especiais”, e nesta época chegam para contar histórias encantadoras e revelar os escolhidos que deverão passar o espírito natalino ao próximo. Os Boticários aparecem nas dependências do hotel encantando a todos com suas músicas, figurino e principalmente com suas mensagens que emocionam adultos e crianças.

São duas programações de apresentações: a primeira entre os dias 29/10 e 14/11, sempre as quartas e sábados, já a segunda entre os dias 14/11 a 14/01, sempre as segundas, quartas e sábados. As apresentações acontecem das 09h às 10h, no salão do Café da Manhã.

– A Chegada do Papai Noel: diariamente até 24/12, sempre às 10h30, o bom velhinho chega do Polo Norte direto para o Casa da Montanha onde se instala em seu escritório. Lá estará presente organizando os pedidos e as entregas de presentes, recebendo as crianças e trazendo muitas emoções a toda a família. Assim, promete despertar o sentimento natalino no coração dos visitantes. Um momento mágico e encantador que aproxima todos do espírito natalino, em um espaço exclusivo.

– Lembrança Fotográfica: Visitantes, turistas e curiosos poderão registrar essa visita especial ao escritório do Papai Noel, em fotos com o bom velhinho. As fotos são tiradas por um gnomo e entregue impressas como uma incrível recordação deste momento mágico.

– Um Pedido de Natal: Em seu escritório o Papai Noel irá receber todos os dias as solicitações (cartas) encaminhadas por crianças com seus pedidos de Natal. Ele irá ler uma a uma e realizará os pedidos. É lá que as crianças podem levar pessoalmente as suas cartas e encontrar o bom velhinho.

– Espetáculo Korvatunturi: Todos os hóspedes ganharão ingressos para este musical mágico que une teatro, técnicas circenses, dança e cenários virtuais. Uma das principais atrações culturais da Serra Gaúcha, que a história do Papai Noel e traz uma linda mensagem sobre amizade, alegria, solidariedade e amor, apresentando os verdadeiros valores da vida.

– Natal e Reveillon – E o Casa da Montanha já está preparado para as festas de finais de ano. Para quem planeja passar o feriado de Natal no hotel, a ceia é um show a parte, com atrações e surpresas especiais. Igualmente surpreendente, o reveillon no Casa da Montanha promete uma super festa da virada, com fogos de artifício, dj e uma deliciosa ceia para dar as boas vindas ao novo ano.

