A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa que no dia 25, domingo de Natal, as linhas de ônibus da Capital circulam com passe livre.

A tabela horária de feriado já é equivalente a de domingo. Dúvidas ou outras informações no fone 156. Consultas de itinerários de ônibus no site www.poatransporte.com.br.

