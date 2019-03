Natália Guimarães posa com Leandro embaixo d’água e revela detalhe inusitado da foto

Por RedeTV!

As fotos tiradas embaixo d’água em cenários paradisíacos ficam lindas e fazem o maior sucesso nas redes sociais. Mas não é tão simples assim conseguir um bom resultado, como contou a apresentadora e Miss Brasil 2007 Natália Guimarães, nesta sexta-feira (29).

Em viagem com o marido, o músico Leandro, ex-integrante do grupo KLB, em Maragogi (AL), Natália contou sobre o “passo a passo” que teve que seguir para conseguir tirar a bela foto romântica, em que beija o companheiro, submersa.

“A gente já mergulha dando o beijinho porque não pode abrir os olhos (arde demais a água salgada) e não pode soltar o ar lá em baixo pra não fazer borbulhas e tampar o rosto na foto, sem contar que tem que fazer aquela cara de plenitude!”, disse ela, que ainda acrescentou: “Deu um trabalho danado”.

Nos comentários, alguns seguidores relataram que também já passaram pelos desconfortos para conseguirem a foto sob a água. “Foi uma briga no fundo do mar para fazer coraçãozinho”, contou uma fã, que recebeu resposta da Miss com risos.

O casal já publicou já havia publicado fotos do estilo na viagem. Natália e Leandro curtiram os dias de folga para celebrar os 11 anos de união. Eles foram acompanhados das filhas gêmeas, Maya e Kiara, de cinco anos de idade.

