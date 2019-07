“Natanael está aqui pra somar”, garantiu novo lateral-esquerdo colorado

*Por Bárbara Macedo

O Internacional apresentou nesta quarta-feira (3), o lateral-esquerdo Natanael, novo reforço que passa a integrar a equipe colorada neste segundo semestre do ano. Em entrevista coletiva no CT Parque Gigante, o atleta afirmou que pretende dar o seu máximo para ajudar o time: “Quero dizer para o torcedor que o Natanael está aqui pra somar. Superação, raça, entrega e sangue na veia não vão faltar. Tenho gana de vencer. Não gosto de perder.”

O lateral garantiu que aceitou o convite pelo Inter ser um dos grandes clubes brasileiros, já que disputa atualmente três competições. “Resolvi aceitar o convite e vou trabalhar pra ajudar o clube a conquistar os objetivos.”, concluiu.

Natanel, que disputa a posição com Uendel, afirmou ainda que vai buscar o seu espaço dentro da equipe. Para o atleta sua experiência na Europa pode ajudá-lo. “Sou um jogador de velocidade, que ataca bastante. Aprendi muito nos quatro anos de Europa. A experiência que tive lá fez eu aprender muito a parte defensiva. Eu tinha dificuldade na marcação, mas aprendi bastante. Hoje defendo e ataco bem. Tenho características parecidas com a do Iago.”

