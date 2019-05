Natura anuncia compra da concorrente Avon

A empresa de cosméticos Natura anunciou, nesta quarta-feira (22), a empresa Avon por mais de US$ 2 bilhões, de acordo com a revista americana Financial Times. De acordo com a publicação, a Natura deve assumir 76% das ações da concorrente.

Após a divulgação da notícia, a assessoria da Natura afirmou que está em processo de negociação dos “termos e condições contratuais finais da transação”. O valor de mercado atual da Avon Products é US$ 1,41 bilhões.

A Natura informou, em comunicado, que a transação permanece “sujeita às condições finais habituais, incluindo a aprovação tanto pelos acionistas da Natura quanto da Avon, assim como das autoridades antitruste do Brasil e outras jurisdições”.

Se a compra for efetuada, a Natura se torna a quinta maior empresa de cosméticos do mundo. Seu valor de compra ficará em torno dos US$ 10 bilhões. Desde os rumores da compra, as ações da brasileira já subiram 35,4%. A conclusão da operação deverá ocorrer no início de 2020.

Deixe seu comentário: