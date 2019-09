Naturale está entre as maiores do Ranking Nielsen

Especialista na fabricação de alimentos funcionais, que tenham como matéria prima a aveia, por mais um ano consecutivo a empresa Naturale figura no Ranking Nielsen.

A marca foi citada entre as cinco principais marcas do Brasil na categoria “Cereal Matinal Multi-Ingredientes”, conquistando o 2º lugar no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, 4º lugar na Grande São Paulo e 5º lugar no Interior de São Paulo, Distrito Federal, Goiânia e Mato Grosso.

O estudo Nielsen mostra os desempenhos das cestas no varejo e as tendências do canal supermercado, além de revelar os maiores fornecedores em 136 categorias. Para definir as marcas vencedoras, foram avaliados 489.601 estabelecimentos comerciais, divididos entre Autosserviço e Tradicional.

Reconhecida nacionalmente pela excelência em todos os processos, a empresa de Lagoa Vermelha, cidade do interior do Rio Grande do Sul, possui há três anos a certificação internacional IFS Food, uma das mais importantes normas em termos de qualidade e segurança alimentar do mundo. “Trabalhamos com qualidade de ponta a ponta. Da escolha da matéria prima ao produto entregue na gôndola. Figurar neste Ranking representa muito para a Naturale, pois mostra o reconhecimento por tudo que estamos fazendo”, destaca a diretora de Marketing, Natália Dolzan.

Deixe seu comentário: