Ao menos seis pessoas morreram no naufrágio de duas embarcações com pescadores em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (8), segundo o Corpo de Bombeiros. Os barcos, que levavam mais de 20 pessoas a bordo, saíram entre a noite de quinta-feira e a madrugada desta sexta, e encontraram situações climáticas adversas no mar.

