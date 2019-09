Naufrágio dezenas de desaparecidos e mais de 10 mortos na Índia

Dezenas de pessoas estão desaparecidas e pelo menos 12 morreram afogadas após o naufrágio de uma embarcação, neste domingo (15), em um rio no Sudeste da Índia. O navio transportava 63 pessoas, turistas em sua maioria, para uma zona campestre de lazer. As equipes de resgate continuam trabalhando para encontrar sobreviventes e, até o momento, 17 passageiros foram resgatados com vida.

O naufrágio aconteceu pelo aumento no volume das águas do rio e pela forte correnteza. Na Índia, estes acidentes fluviais são frequentes, envolvendo embarcações quase sempre sobrecarregadas e praticamente sem medidas de segurança.

