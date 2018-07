Naufrágio em lago do Missouri

Uma embarcação de turismo virou e afundou na quinta-feira durante uma tempestade em um lago do estado americano do Missouri, matando 17 pessoas – informaram autoridades locais, acrescentando que há crianças entre as vítimas. O balanço de vítimas foi atualizado depois que mergulhadores encontraram os corpos de quatro pessoas desaparecidas.

