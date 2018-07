Um navio tunisiano que salvou cerca de 40 deslocados externos no Mediterrâneo está bloqueado há vários dias na costa do país africano, já que as autoridades da Tunísia, da Itália, da França e de Malta não abriram seus portos. As pessoas resgatadas pela embarcação Sarost 5, pertencente a uma companhia de gás, são provenientes de Bangladesh, na Ásia, e Egito, Mali e Nigéria, na África.

