O navio da marinha dos Estados Unidos Trenton está parado em frente ao litoral da Líbia aguardando as ordens das autoridades italianas para saber o que fazer com os 41 imigrantes e os 12 corpos que recuperou após um naufrágio na região. As informações foram transmitidas pela porta-voz da ONG alemã Sea Watch na Itália, Federica Mameli.

