O destróier USS Fitzgerald, da Marinha norte-americana, colidiu ontem com um navio mercante das Filipinas a cerca de 103 quilômetros da baía de Yokosuka, no Japão. Em nota, o governo dos Estados Unidos confirmou que um militar ficou ferido. Informações extraoficiais indicam, no entanto, que outros sete homens estariam desaparecidos.

Comentários