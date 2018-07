Um navio russo que afundou no início do século 20 foi encontrado no último domingo na costa da Coreia do Sul pelo grupo sul-coreano Shinil, que pretende pedir às autoridades locais uma autorização para explorá-lo. Rumores dão conta de que o navio transportava cerca de US$ 132 bilhões em moedas e 200 toneladas de barras de ouro.