Neblina fecha o aeroporto Salgado Filho por três horas e provoca atrasos e cancelamento de voos

O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, ficou fechado por três horas neste sábado (10) em razão da neblina. As operações foram suspensas no terminal das 5h15min às 8h15min, segundo a Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária).

O fechamento do aeroporto provocou transtornos aos passageiros ao longo de toda a manhã. Dos 34 voos programados até as 11h, entre partidas e decolagens, 26 atrasaram e um foi cancelado, de acordo com informações da estatal que administra o aeródromo. Grande movimentação é registrada no saguão do terminal neste sábado.

